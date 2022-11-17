Команда Лайфа отправила в зону учебного центра мобилизованных корм, чтобы поддержать кота Димку с позывным Кися, которого взял с собой один из добровольцев из Республики Марий Эл. Кроме еды животному отправили и кошачью "военную форму" — небольшую кофту в камуфляжной расцветке.

"Мобилизованному" коту отправили корм и камуфляж. Видео © LIFE

Напомним, что доброволец по имени Леонид нашёл кота ещё на гражданке, а когда отправился участвовать в спецоперации, взял питомца с собой. Димка живёт вместе с хозяином в казарме, иногда ест в столовой и поднимает боевой дух военных.

Леонид рассказал, что кот станет талисманом бригады и будет с ними до конца — когда они вернутся с победой.