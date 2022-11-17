Лайф передал военную форму "мобилизованному" котику с позывным Кися
Защищать Родину кот отправился вместе с хозяином, который после объявления в России частичной мобилизации записался добровольцем.
Команда Лайфа отправила в зону учебного центра мобилизованных корм, чтобы поддержать кота Димку с позывным Кися, которого взял с собой один из добровольцев из Республики Марий Эл. Кроме еды животному отправили и кошачью "военную форму" — небольшую кофту в камуфляжной расцветке.
"Мобилизованному" коту отправили корм и камуфляж. Видео © LIFE
Напомним, что доброволец по имени Леонид нашёл кота ещё на гражданке, а когда отправился участвовать в спецоперации, взял питомца с собой. Димка живёт вместе с хозяином в казарме, иногда ест в столовой и поднимает боевой дух военных.
Леонид рассказал, что кот станет талисманом бригады и будет с ними до конца — когда они вернутся с победой.
Ранее Лайф писал о том, что на Сахалине появился свой Хатико. Собака по кличке Денди каждый вечер выходит на перекрёсток в надежде, что её хозяин вернётся с работы. Она не знает, что тот мобилизован.
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