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Опубликовано 17 ноября 2022, 13:18
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Лайф передал военную форму "мобилизованному" котику с позывным Кися

Защищать Родину кот отправился вместе с хозяином, который после объявления в России частичной мобилизации записался добровольцем.

Команда Лайфа отправила в зону учебного центра мобилизованных корм, чтобы поддержать кота Димку с позывным Кися, которого взял с собой один из добровольцев из Республики Марий Эл. Кроме еды животному отправили и кошачью "военную форму" — небольшую кофту в камуфляжной расцветке.

"Мобилизованному" коту отправили корм и камуфляж. Видео © LIFE

Напомним, что доброволец по имени Леонид нашёл кота ещё на гражданке, а когда отправился участвовать в спецоперации, взял питомца с собой. Димка живёт вместе с хозяином в казарме, иногда ест в столовой и поднимает боевой дух военных.

Леонид рассказал, что кот станет талисманом бригады и будет с ними до конца — когда они вернутся с победой.

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем
Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Ранее Лайф писал о том, что на Сахалине появился свой Хатико. Собака по кличке Денди каждый вечер выходит на перекрёсток в надежде, что её хозяин вернётся с работы. Она не знает, что тот мобилизован.

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Илья Суриков
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