Мужчинам посоветовали отказаться от гречки и перловки ради счастливой интимной жизни

Уровень тестостерона у мужчин могут снизить продукты с бета-ситостеролом. Речь идёт о гречке, белом длиннозёрном рисе, овсе, перловке и ржаной крупе. Богаты этим веществом также бобы, арахис, горох, фасоль, чечевица и орехи. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Она добавила, что негативно влияют на выработку тестостерона растительные масла, а также укроп, семена подсолнечника, облепиха, кукуруза и авокадо.

Эксперт подчеркнула, что всё перечисленное обладает высокой пищевой ценностью, поэтому сокращать употребление подобных продуктов нужно только в том случае, если уровень гормона действительно низкий.

"В норме уровень тестостерона должен быть выше 12 нмоль/л. Показатели от 8 до 12 нмоль/л требуют дополнительной медицинской диагностики. Если же цифры ниже 8 нмоль/л, это бесспорный дефицит, требующий терапии", — отметила врач.

Диетолог отговорила без назначения специалиста принимать препараты, которые повысят тестостерон. По её мнению, лучше изменить режим питания, отказаться от вредных привычек и сбросить лишний вес.