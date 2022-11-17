"Охота на ведьм": Украинские беженцы взбунтовались против польского организатора фестиваля российского кино

Аппетиты украинцев, переехавших в Польшу, растут, они начинают чувствовать себя как дома и даже пытаются диктовать свои условия местным жителям. Например, переселенцы раскритиковали организатора фестиваля российского кинематографа Малгожату Шлаговскую-Скулскую. Об этом написал обозреватель Myśl Polska Аркадиуш Микса.

Фестиваль, о котором идёт речь, ежегодно развивается и становится больше. Он даже имеет филиалы в странах постсоветского пространства. Однако в этом году мероприятие сорвалось из-за "антироссийской истерии" со стороны украинцев, пишет автор материала.

Выходцы из Незалежной оказались недовольны тем, что в этом году Шлаговская-Скулская также получила от Министерства культуры грант на организацию фестиваля польско-украинского кино. Они возмутились, что нескольким украинским учреждениям не досталось денег. В итоге женщину начали обвинять в связях с Посольством России и пропаганде культурных достижений СССР.

"У меня очень эмоциональное отношение к фестивалю, которого я не скрываю, потому что это было одно из немногих культурных событий в Польше, которое каждый год я ждал. Абсурдность нападок на Шлаговскую не укладывается в голове", — указал обозреватель.

Он также добавил, что поведение украинцев в этой ситуации можно назвать охотой на ведьм. Микса огорчён, что они пытаются втолковать полякам, как распоряжаться налогами и с кем иметь отношения.