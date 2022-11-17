ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области

Украинские военные обстреляли подстанцию в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что объект расположен в Белгородском районе.

"Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы", — написал губернатор.

Он подчеркнул, что энергетики уже приступили к переподключению по распределительным сетям, в максимально короткий промежуток времени они постараются устранить последствия.