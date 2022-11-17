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17 ноября, 17:03

ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области

Украинские военные обстреляли подстанцию в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что объект расположен в Белгородском районе.

"Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы", — написал губернатор.

Он подчеркнул, что энергетики уже приступили к переподключению по распределительным сетям, в максимально короткий промежуток времени они постараются устранить последствия.

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Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. Уточняется, что удар был нанесён из РСЗО HIMARS.

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Getty Images / Metin Aktas

Варвара Романова

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