ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области
Украинские военные обстреляли подстанцию в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что объект расположен в Белгородском районе.
"Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы", — написал губернатор.
Он подчеркнул, что энергетики уже приступили к переподключению по распределительным сетям, в максимально короткий промежуток времени они постараются устранить последствия.
Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. Уточняется, что удар был нанесён из РСЗО HIMARS.
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