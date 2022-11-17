Большинство россиян не верят, что американцы были на Луне

69% россиян не верят, что американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году высаживались на Луну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru. По мнению части респондентов, все свои снимки США сделали в киношном павильоне и никакого полёта к земному спутнику на деле не было.

"Если один раз высадились, почему же не продолжили освоение? Почему сейчас не летают и не высаживаются?" — задался вопросом один из участников опроса.

Ещё 17% респондентов не уверены, что американцы были на Луне. Прямых доказательств миссии, по мнению этой части опрошенных, нет, но и официального опровержения тоже не было. А вот в реальности американской лунной миссии 1969 года не сомневаются лишь 14% наших сограждан. Их аргумент такой: если даже власти Советского Союза не отрицали достижение американцев, то к чему спорить с этим теперь?

"Американцы были на Луне — и точка. А сейчас у них есть современная марсианская программа, много космических проектов", — рассуждает один из участников опроса.

Ранее стало известно о переносе запуска аппарата "Луна-25" на следующий год. Вслед за этой миссией "Роскосмос" также собирается провести запуски "Луны-26" и "Луны-27" — это орбитальная и посадочная станции, которые планируют отправить к лунному Южному полюсу на разведку: там довольно много водяного льда, а он нужен как источник воды, водородного топлива и кислорода.