Россиян призвали внимательно проверить аккумулятор и тормоза авто перед наступлением зимы

Перед наступлением зимы стоит проверить машину в автосервисе. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал автомеханик Михаил Бойцов. По его словам, важно осмотреть свечи зажигания, стартер, аккумулятор и тормозную систему. Дело в том, что именно эти элементы чаще всего могут давать сбои из-за холодов.

Специалист добавил, что необходимо обратить внимание на сколы лакокрасочного покрытия — временно закрыть повреждения можно с помощью грунтовки. Не стоит забывать и про уплотнители дверей и стёкол, иначе утром после морозов открыть машину будет нереально. Решить проблему поможет специальная силиконовая смазка.

При этом самым важным шагом в подготовке машины к холодам является замена летней резины на зимнюю. Бойцов отметил, что при выезде за город лучше выбирать шипы, а "липучка" подходит для городских дорог. Кроме того, важно вспомнить о том, что лежит в багажнике. Так, там должны быть не только скребок и щётка, но и домкрат, ключ для колёс, а также буксировочный крюк.