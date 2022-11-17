Людей с синдромом хронической усталости предупредили о способности ковида "будить" вирусы

Коронавирус SARS-CoV-2 может пробуждать вирусы, которые находятся в "спящем" состоянии в клетках организма после предыдущей инфекции. Причём в первую очередь атаке подвержены люди с синдромом хронической усталости. К такому выводу пришли учёные из Линчёпингского университета, Швеция. Их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Immunology.

В эксперименте участвовали 95 пациентов с синдромом хронической усталости и 110 здоровых добровольцев. В течение года раз в четыре месяца они должны были сдавать анализы на антитела против SARS-CoV-2 и "спящих" вирусов. В итоге выяснилось, что у пациентов с синдромом хронической усталости было больше всего антител к распространённым вирусам герпеса.

Одной из инфекций также был вирус Эпштейна – Барра, которым люди чаще всего болеют в детстве в лёгкой форме, после чего он остаётся в организме в "спящем" состоянии на долгие годы. Обычно он размножается в организме с ослабленным иммунитетом, а его активизация вызывает повышенную утомляемость и аутоиммунные заболевания.