Сенатор Джабаров назвал юридически ничтожным решение суда Гааги по делу MH17
Решение суда в Гааге по делу о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году было ожидаемым, но для России оно юридически ничтожно. Таким мнением поделился замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с РИА "Новости".
"Это враньё, и для нас [это решение суда] не является убедительным. <...> Для нас [оно] юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят", — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что для западных стран "всегда виновата Россия", при этом не были учтены данные экспертов "Алмаз-Антея". Джабаров заключил, что "правду в море лжи мы никогда не узнаем", тем более что на суд даже не пригласили представителей Малайзии.
Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под посёлком Первомайским. Троих фигурантов дела — Гиркина (Стрелкова), Дубинского и Харченко — приговорили к пожизненному заключению. А четвёртый подсудимый — Пулатов — был оправдан.
ТАСС / Валерий Шарифулин