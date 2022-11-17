Сенатор Джабаров назвал юридически ничтожным решение суда Гааги по делу MH17

Решение суда в Гааге по делу о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году было ожидаемым, но для России оно юридически ничтожно. Таким мнением поделился замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с РИА "Новости".

"Это враньё, и для нас [это решение суда] не является убедительным. <...> Для нас [оно] юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят", — сказал парламентарий.