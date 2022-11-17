Слуцкий назвал политизированным и бездоказательным решение суда по делу MH17

Вердикт суда в Гааге по делу о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году является политизированным, весомых доказательств предоставлено не было. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

"Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Российские специалисты так и не были допущены к деятельности ССГ (Совместная следственная группа. — Прим. Лайфа), а выкладки "Алмаз-Антея" — просто проигнорированы. Весомых доказательств предъявлено так и не было", — сказал он.