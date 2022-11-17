СМИ рассказали о реакции Белого дома на непричастность России к инциденту в Польше

Американские чиновники испытали настоящее облегчение, когда выяснилось, что Россия непричастна к упавшей на востоке Польши ракете. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

"По мере того как поступало больше разведданных американским чиновникам, изучавшим системы сбора данных со спутников и говорившим с польскими коллегами, стало ясно, что ракета, похоже, была запущена Украиной. Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым", — рассказал неназванный, но осведомлённый собеседник телеканалу.