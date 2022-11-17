СМИ рассказали о реакции Белого дома на непричастность России к инциденту в Польше
CNN: В Белом доме испытали облегчение, узнав о непричастности России к инциденту в Польше
Американские чиновники испытали настоящее облегчение, когда выяснилось, что Россия непричастна к упавшей на востоке Польши ракете. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
"По мере того как поступало больше разведданных американским чиновникам, изучавшим системы сбора данных со спутников и говорившим с польскими коллегами, стало ясно, что ракета, похоже, была запущена Украиной. Облегчение среди официальных лиц США было ощутимым", — рассказал неназванный, но осведомлённый собеседник телеканалу.
По его словам, в Вашингтоне сильно боялись факта, что Москва могла намеренно напасть на территорию Польши. Также собеседник CNN утверждает, что, после того как украинский лидер Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сразу же позвонил в Киев и призвал осторожнее высказываться насчёт произошедшего.
Напомним, некоторые украинские и западные политики обвинили Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. Однако позже Белый дом заявил, что всё равно возлагает на Россию ответственность за инцидент.
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