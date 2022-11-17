Назван неожиданный внешний фактор, провоцирующий мигрень и слабоумие

Изменения климата могут оказывать воздействие на здоровье, в том числе усиливать симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также мигрени и слабоумия. К такому выводу пришли специалисты из Американской академии неврологии. Их исследование опубликовано в журнале Neurology.

Авторы изучили 364 научные работы, посвящённые глобальному потеплению, загрязнению воздуха и неврологическим заболеваниям. Все исследования были опубликованы в период с 1990 по 2022 год. В итоге учёные нашли взаимосвязь климатических изменений и усиления симптомов заболеваний, которые связаны с нарушением кровоснабжения мозга. Кроме того, как считают специалисты, перепады температур, в частности, способны провоцировать мигрень, склероз и даже инсульт.

"Изменение климата ставит перед человечеством множество проблем, некоторые из которых недостаточно изучены. Необходимы дополнительные исследования о взаимосвязи между различными болезнями и климатическими изменениями, а также способах снижения этого влияния", — говорится в отчёте учёных.