Учёные нашли взаимосвязь между насилием в детстве и склонностью к садомазохизму

Больше всего склонны к садомазохизму люди, которые пережили насилие в детстве. К такому выводу пришли психологи из Нью-Йоркского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Sexologies.

Специалисты выяснили, что насилие в отношении ребёнка — физическое, психологическое и особенно сексуальное — влияет на формирование садомазохистских наклонностей в будущем, а также формирует сексуальные предпочтения в целом.

Опрос показал, что мужчины, подвергавшиеся насилию в детстве, проявляли больше садистских предпочтений, а женщины — больше мазохистских.

Всего в исследовании приняли участие 1219 добровольцев. Они прошли анкетирование, в котором отвечали на вопросы о насилии в детском возрасте и сексуальных предпочтениях.