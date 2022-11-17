Учёные нашли взаимосвязь между насилием в детстве и склонностью к садомазохизму
Больше всего склонны к садомазохизму люди, которые пережили насилие в детстве. К такому выводу пришли психологи из Нью-Йоркского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале Sexologies.
Специалисты выяснили, что насилие в отношении ребёнка — физическое, психологическое и особенно сексуальное — влияет на формирование садомазохистских наклонностей в будущем, а также формирует сексуальные предпочтения в целом.
Опрос показал, что мужчины, подвергавшиеся насилию в детстве, проявляли больше садистских предпочтений, а женщины — больше мазохистских.
Всего в исследовании приняли участие 1219 добровольцев. Они прошли анкетирование, в котором отвечали на вопросы о насилии в детском возрасте и сексуальных предпочтениях.
Ранее нейробиологи из Флоридского университета (США) выяснили, что наказания с помощью применения физической силы негативно отражаются на активности мозга ребёнка.
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