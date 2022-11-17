Мультимедийную выставку "Украина. На переломах эпох" покажут в российских регионах

Мультимедийную выставку "Украина. На переломах эпох", которая с успехом проходит в столичном ЦВЗ "Манеж" с 4 ноября, покажут в российских регионах. Об этом сообщил журналистам директор Ассоциации исторических парков "Россия — Моя история" Иван Есин.

Уже с 21 ноября экспозиция разместится в первых регионах на базе цифровой инфраструктуры исторических парков в Ставрополе, Пятигорске, Самаре, Владивостоке, Уфе, Омске, Новосибирске, Махачкале, Челябинске, Тюмени, Якутске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Позже выставка займёт своё место в других павильонах проекта по всей стране.

"К нам обратились представители нескольких регионов, пришедшие в ЦВЗ "Манеж" в первые дни экспонирования проекта "Украина. На переломах эпох", с просьбой о проведении выставки у них. Мы оценили, что цифровая инфраструктура исторических парков позволяет разместить выставку практически во всех регионах присутствия комплексов "Россия — Моя история", и было принято решение провести её в более чем 15 городах, от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга", — отметил Есин.

Выставочное пространство жители регионов увидят в отличном от московской выставки формате. Большая часть материалов появится на цифровых носителях: украинские современные учебники, фотохроника, карты, плакаты и многочисленные архивные документы будут специально оцифрованы. Наряду с мультимедийными материалами в каждой экспозиции будут представлены интерактивные объекты, инсталляции и отдельные кинозалы с видеохроникой и фильмами.

Десять тематических залов охватят большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых являемся мы: Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию — вот далеко не полный перечень тем, о которых расскажут мультимедийные залы.