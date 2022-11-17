Изменение состава СПЧ позволит защищать права граждан в новых областях

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков положительно оценил обновление состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Он рассказал Лайфу, что возлагает особые надежды на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова.

"Надеюсь, что он усилит деятельность совета в правозащитном сегменте и значительно укрепит эти позиции, которые постигал в качестве члена ОНК Москвы. В том числе в защите прав человека в местах принудительного содержания", — отметил Волков.

Он также позитивно оценил включение в обновлённый состав СПЧ военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца.

"Я с деятельностью Коца не знаком на достаточном уровне, чтобы комментировать его как правозащитника, но в любом случае нам нужны представители из новых областей, чтобы права человека и там оставались под наблюдением или контролем", — указал собеседник Лайфа.

Волков подчеркнул, что Совет — это коллегиальный орган и важна любая информация о нарушениях прав человека, которую могут донести до первого лица государства и до гражданского общества.