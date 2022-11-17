Польша не позволила Украине участвовать в расследовании падения ракеты

Власти Польши разрешат представителям Украины ознакомиться с расследованием о падении ракеты на границе, но не позволят участвовать в нём. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

"Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идёт об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров", — рассказал журналистам Дуда.