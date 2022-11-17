Польша не позволила Украине участвовать в расследовании падения ракеты
Дуда: Украина сможет ознакомиться с расследованием падения ракеты, но не участвовать в нём
Власти Польши разрешат представителям Украины ознакомиться с расследованием о падении ракеты на границе, но не позволят участвовать в нём. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
"Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идёт об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров", — рассказал журналистам Дуда.
Напомним, некоторые украинские и западные политики обвинили Россию в том, что якобы две её ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что эти снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. 17 ноября польский лидер Анджей Дуда внёс ясность, что следов падения второго снаряда не обнаружено.