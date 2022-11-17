Аренда жилья в России стала в два раза дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку

Аренда жилья в России сейчас может быть в два раза дешевле, чем покупка квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЦИАН. Согласно полученным данным, такой разрыв в ценах зафиксирован в Севастополе и Владивостоке. При этом снимать однокомнатную квартиру в городе с населением от 500 тысяч человек получится за 19,5 тысячи рублей в месяц, когда платёж по ипотеке будет составлять 30,7 тысячи рублей, что в 1,5 раза больше.

Корреспондент kp.ru сравнил, как стоимость аренды в центре Москвы может отличаться от покупки такого жилья в ипотеку. Так, например, одну из квартир в доме около метро "Таганская" выставляли на продажу за 15 миллионов рублей. Если она была куплена в ипотеку, то ежемесячный платёж составил 115 тысяч рублей, при этом аренда в том же доме сейчас может быть почти на 80 тысяч рублей меньше. Стоит отметить, что снимать квартиру в столице стало дешевле, чем раньше. При этом владельцы могут снижать цену из-за того, что по прежней стоимости она не пользуется спросом.

Вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления компании "Бест-недвижимость" Григорий Полторак рассказал, какие обстоятельства нужно учитывать при аренде или покупке жилья.

"Если вы приехали в другой город и ещё не определились, останетесь ли здесь, то вам, безусловно, лучше арендовать. А задумали обосноваться в регионе, оставить квартиру детям, то нужно решать в пользу покупки. Конечно, если нет денег на первоначальный взнос, то ипотека пока не для вас. Но если деньги есть, то какой смысл прожигать их на аренду, тем более что деньги дешевеют?" — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что квартиры в будущем могут и не подешеветь. Так, по его словам, за последние три года недвижимость подорожала почти в два раза, причём этого никто не ожидал.

"Если у вас нет бизнеса и вы хотите ограничиться пассивным доходом, то есть смысл купить жильё на стадии строительства у надёжного застройщика — готовая квартира будет стоить дороже и вы сможете заработать при продаже", — добавил специалист.

Кроме того, Полторак подчеркнул, что купить квартиру на вторичном рынке, чтобы потом её сдавать, — самый невыгодный вариант в текущих условиях. По его мнению, лучше положить деньги на депозит в хороший банк.