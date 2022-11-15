НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Частичная мобилизация
Происшествия
Коронавирус
Санкции против России
Армия
Владимир Путин
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

Владелица сети "Андерсон" сообщила о масштабных проверках в своих кафе

Медсестра заставила 14-летнюю дочь переспать с отчимом и устроила "охоту" на детей ему в подарок

У родственников задержанных в Египте моряков потребовали деньги взамен на освобождение россиян

Момент мощного взрыва "газели" на АЗС в Зеленограде попал на видео

Треш-стример Сатанов позвонил в полицию и потребовал наркотики, угрожая взорвать дом в Пензе

Под Саратовом водитель маршрутки решил проучить зайцев и прилёг отдохнуть на остановке

В Москве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа, спасаясь от пожара

Иномарка закружилась вокруг своей оси из-за гололёда и выбила страйк из 10 авто во Владивостоке

С 1 декабря значительно изменятся цены на недвижимость: Сколько будут стоить квартиры и загородные дома

В декабре риелторы ждут нетипичных цен на недвижимость. Где продают самые дешёвые квартиры, на какие сделки стоит выйти перед Новым годом, а какую покупку лучше отложить?

15 ноября, 01:40
<p>Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев</p>

Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Какую скидку на квартиру можно получить перед Новым годом

Сейчас 80% продавцов на вторичном рынке предоставляют дисконт. Скидки на жильё в экономклассе составляют в среднем от пяти до десяти процентов. Максимальный размер дисконта — 15%. Дополнительных новогодних скидок от продавцов-физлиц вряд ли можно ждать. Но выбор сегодня у покупателей неплохой, и практически всегда можно рассчитывать на скидку. Так же будет и в декабре. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов.

Зато на первичном рынке 90% застройщиков предоставляют скидки, многие предоставят и новогодние бонусы. Средний размер дисконта — 15%.

— Традиционно на рынке новостроек проводятся новогодние акции и бонусы, этот год не станет исключением. У покупателей есть возможность подобрать интересные и выгодные варианты, — считает Дмитрий Таганов.

Инфографика © LIFE

Инфографика © LIFE

В этом году в декабре изменятся привычные механизмы ценообразования на рынке. Обычно время перед новогодними праздниками — это период, когда количество продаж заметно растёт. Покупатели стремятся завершить все свои квартирные вопросы до выходных. Это на руку продавцам, которые, пользуясь моментом, могут накинуть лишние пару процентов на цену.

— В этом году крайне маловероятно, что ситуация будет обстоять именно так. Во-первых, спрос год от года снизился более чем на 20%. Это говорит о неготовности покупателей тратить те же деньги за квартиру, что год назад. Во-вторых, примерно на 30% выросло предложение, что делает конкуренцию за каждого покупателя ещё сильнее и заставляет продавцов активнее играть с ценой. Кроме этого, с сентября примерно вдвое выросли срочные продажи, рассказал эксперт по недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Поэтому, по его мнению, определённо стоит ждать скидок на рынке. Причём как в сегменте вторички, что логично (ставки по ипотеке в этом году ниже уже не будут), так и в новостройках. Для застройщиков и их офисов продаж предновогодний период всегда был важным временем для того, чтобы закрыть год максимально позитивно.

В нынешней ситуации, считает Алексей Кричевский, скидки могут быть больше и дойти до 30% от стартовой цены. Речь идёт о сделках со 100%-ной оплатой или стандартной льготной ипотекой. Таких скидок не будет при кредитах под 0,1% годовых, с которыми так активно бьётся ЦБ и которые моментально повышают стоимость квартиры как минимум на 15%.

— Большинство застройщиков уже дают серьёзные скидки этой осенью, которые достигают 30%. В большинстве случаев это связано с тем, что они хотят наполнить деньгами свои эскроу-счета. Возможно, застройщики действительно успеют набрать необходимое количество средств до Нового года, тогда никаких распродаж в январе мы не увидим. Кроме того, негативные отзывы председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о субсидированной ипотеке говорят о том, что этот продукт может в скором времени закрыться. Это дополнительно подталкивает застройщиков к распродаже "здесь и сейчас". Стоит помнить, что застройщики также уже использовали ноябрьскую "чёрную пятницу" для дополнительных скидок. Большинство акций застройщиков действуют до конца ноября. Будет ли продление ? Не факт, считает коммерческий директор девелоперской компании "Тройка РЭД" Наталия Нестерова.

С 1 декабря изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ: Что нужно знать получателям

С 1 декабря изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ: Что нужно знать получателям

Какую недвижимость лучше купить до Нового года, а какую после

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Если покупатель ищет квартиру или апартаменты для улучшения жилищных условий, то не стоит ждать следующего года и просадки цен. Тем более если проекты находятся на высокой стадии готовности. Если речь идёт о покупке квартиры для инвестиций, то имеет смысл подождать до января-февраля. В это время девелоперы домов на низкой стадии строительства готовы давать дисконты и длительные рассрочки из-за низкого спроса. Такую рекомендацию дала коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко.

— На рынке недвижимости мы видим небывалые ранее размеры скидок. Ожидать ещё больших скидок нет никакого смысла. Льготная ипотека не продлена государством. Сейчас самое лучшее время обратить внимание на рынок недвижимости инвесторам, а также тем, кто задумывался о покупке, но откладывал, считает коммерческий директор ГК "Монолит-холдинг" Антон Вьюгин.

Усиливается контроль за оплатой наличными: На что нужно обратить внимание, чтобы не возникло проблем

Усиливается контроль за оплатой наличными: На что нужно обратить внимание, чтобы не возникло проблем

Как изменятся цены на недвижимость с 1 декабря

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Тенденция к снижению стоимости квартир, которая началась в октябре, продолжится и в декабре. Цены будут падать теми же темпами, что и сейчас. Так видит ситуацию основатель и СЕО компании Apple Real Estate Данил Савченко.

— В среднем по рынку в зависимости от сегмента и класса цена квадратного метра за последние полтора месяца сократилась на 0,8–3%. В комфорт-классе снижение по итогам октября составило 2,5%, в бизнесе — 1,5%, в премиуме — 1,2%, — пояснил Данила Савченко.

Несколько иная ситуация складывается в сегменте загородного жилья. Стоимость дома состоит из множества параметров: цена строительных материалов и работы профессиональных бригад, разные этапы проектирования и многое другое. Поэтому реальные скидки компании предоставляют крайне редко. Большинство "перечёркнутых ценников" — это попросту маркетинговый ход. Так охарактеризовал обстановку на рынке директор по продажам строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

— Расскажу про несколько реальных методов образования скидок на загородные дома и то, как их можно распознать. Раньше, в "допандемийные времена", строительные компании, строящие по технологиям, не предусматривающим возведение дома при низких температурах, делали реально выгодные предложения. Они заключали договоры на весну, учитывая, что впереди "холодный сезон", и при предоплате 30–50% гарантировали клиенту сохранение прошлогодних цен в новом строительном сезоне. Но, когда случился высочайший скачок цен на материалы (вместо 5–6% они взлетели на 50%), компании, использующие такую тактику, понесли убытки. Им приходилось менять договорённость со своими клиентами или работать в минус. На данный момент, имея такой опыт в арсенале, не многие решатся делать скидочные предложения, пояснил Вячеслав Котлов.

Другой вариант реальной скидки в сфере строительства загородной недвижимости — продажа домокомплекта, от которого отказался первичный заказчик. Бывают разные ситуации. Случается, когда от реально качественного домокомплекта изначальный заказчик отказывается вынужденно. Тогда строительная компания будет продавать его с дисконтом. Стоимость уменьшится на сумму штрафных санкций, взысканных с первичного заказчика. Такая ситуация вполне честная и выгодная для конечного клиента.

— Также есть третий честный вариант создания дисконта. Бывает, что у компании было запланировано продать за год определённое количество домов, было закуплено достаточное количество материала, план по продажам за год был выполнен, тогда у компании есть возможность получить сверхприбыль при быстрой продаже. В этом случае строительная компания может предоставить реальные скидки. Но такое может происходить только с очень крупными компаниями, которых на рынке единицы. А продукт, который удастся купить с приятной скидкой, — это домокомплект, — пояснил Вячеслав Котлов.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский рассказал, что на рынке загородного жилья сейчас можно увидеть реальные скидки в 5%. Размер дисконта зависит от локации и проекта дома. Кроме того, есть специальные предложения для тех, кто заключит в 2022 году договоры на услуги будущего периода.

— Данные скидки обусловлены как маркетинговой активностью, так и тем, что дома в 2023 году будут строить из материалов по скорректированным летом ценам. Определённые стройматериалы подешевели. Девелоперы многоквартирных домов уже анонсировали скидки до 30% и будут непременно проводить акции перед Новом годом. Но следует понимать, что это касается объектов с эскроу-счетами, которые реализуются по ДДУ. И сроки их возведения больше, чем частного дома для круглогодичного проживания. Если у вас есть возможность покупки сейчас, смело можете ею воспользоваться. Весной больших скидок уже не будет (максимум такие же уровни цен), но зато сейчас вы можете получить от застройщиков дополнительные бонусы, пояснил Максим Лазовский.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!