С 1 декабря значительно изменятся цены на недвижимость: Сколько будут стоить квартиры и загородные дома В декабре риелторы ждут нетипичных цен на недвижимость. Где продают самые дешёвые квартиры, на какие сделки стоит выйти перед Новым годом, а какую покупку лучше отложить? 15 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Какую скидку на квартиру можно получить перед Новым годом

Сейчас 80% продавцов на вторичном рынке предоставляют дисконт. Скидки на жильё в экономклассе составляют в среднем от пяти до десяти процентов. Максимальный размер дисконта — 15%. Дополнительных новогодних скидок от продавцов-физлиц вряд ли можно ждать. Но выбор сегодня у покупателей неплохой, и практически всегда можно рассчитывать на скидку. Так же будет и в декабре. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов.

Зато на первичном рынке 90% застройщиков предоставляют скидки, многие предоставят и новогодние бонусы. Средний размер дисконта — 15%.

— Традиционно на рынке новостроек проводятся новогодние акции и бонусы, этот год не станет исключением. У покупателей есть возможность подобрать интересные и выгодные варианты, — считает Дмитрий Таганов.

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В этом году в декабре изменятся привычные механизмы ценообразования на рынке. Обычно время перед новогодними праздниками — это период, когда количество продаж заметно растёт. Покупатели стремятся завершить все свои квартирные вопросы до выходных. Это на руку продавцам, которые, пользуясь моментом, могут накинуть лишние пару процентов на цену.

— В этом году крайне маловероятно, что ситуация будет обстоять именно так. Во-первых, спрос год от года снизился более чем на 20%. Это говорит о неготовности покупателей тратить те же деньги за квартиру, что год назад. Во-вторых, примерно на 30% выросло предложение, что делает конкуренцию за каждого покупателя ещё сильнее и заставляет продавцов активнее играть с ценой. Кроме этого, с сентября примерно вдвое выросли срочные продажи, — рассказал эксперт по недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Поэтому, по его мнению, определённо стоит ждать скидок на рынке. Причём как в сегменте вторички, что логично (ставки по ипотеке в этом году ниже уже не будут), так и в новостройках. Для застройщиков и их офисов продаж предновогодний период всегда был важным временем для того, чтобы закрыть год максимально позитивно.

В нынешней ситуации, считает Алексей Кричевский, скидки могут быть больше и дойти до 30% от стартовой цены. Речь идёт о сделках со 100%-ной оплатой или стандартной льготной ипотекой. Таких скидок не будет при кредитах под 0,1% годовых, с которыми так активно бьётся ЦБ и которые моментально повышают стоимость квартиры как минимум на 15%.

— Большинство застройщиков уже дают серьёзные скидки этой осенью, которые достигают 30%. В большинстве случаев это связано с тем, что они хотят наполнить деньгами свои эскроу-счета. Возможно, застройщики действительно успеют набрать необходимое количество средств до Нового года, тогда никаких распродаж в январе мы не увидим. Кроме того, негативные отзывы председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о субсидированной ипотеке говорят о том, что этот продукт может в скором времени закрыться. Это дополнительно подталкивает застройщиков к распродаже "здесь и сейчас". Стоит помнить, что застройщики также уже использовали ноябрьскую "чёрную пятницу" для дополнительных скидок. Большинство акций застройщиков действуют до конца ноября. Будет ли продление ? Не факт, — считает коммерческий директор девелоперской компании "Тройка РЭД" Наталия Нестерова.

Какую недвижимость лучше купить до Нового года, а какую после

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Если покупатель ищет квартиру или апартаменты для улучшения жилищных условий, то не стоит ждать следующего года и просадки цен. Тем более если проекты находятся на высокой стадии готовности. Если речь идёт о покупке квартиры для инвестиций, то имеет смысл подождать до января-февраля. В это время девелоперы домов на низкой стадии строительства готовы давать дисконты и длительные рассрочки из-за низкого спроса. Такую рекомендацию дала коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко.

— На рынке недвижимости мы видим небывалые ранее размеры скидок. Ожидать ещё больших скидок нет никакого смысла. Льготная ипотека не продлена государством. Сейчас самое лучшее время обратить внимание на рынок недвижимости инвесторам, а также тем, кто задумывался о покупке, но откладывал, — считает коммерческий директор ГК "Монолит-холдинг" Антон Вьюгин.

Как изменятся цены на недвижимость с 1 декабря

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Тенденция к снижению стоимости квартир, которая началась в октябре, продолжится и в декабре. Цены будут падать теми же темпами, что и сейчас. Так видит ситуацию основатель и СЕО компании Apple Real Estate Данил Савченко.

— В среднем по рынку в зависимости от сегмента и класса цена квадратного метра за последние полтора месяца сократилась на 0,8–3%. В комфорт-классе снижение по итогам октября составило 2,5%, в бизнесе — 1,5%, в премиуме — 1,2%, — пояснил Данила Савченко.

Несколько иная ситуация складывается в сегменте загородного жилья. Стоимость дома состоит из множества параметров: цена строительных материалов и работы профессиональных бригад, разные этапы проектирования и многое другое. Поэтому реальные скидки компании предоставляют крайне редко. Большинство "перечёркнутых ценников" — это попросту маркетинговый ход. Так охарактеризовал обстановку на рынке директор по продажам строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

— Расскажу про несколько реальных методов образования скидок на загородные дома и то, как их можно распознать. Раньше, в "допандемийные времена", строительные компании, строящие по технологиям, не предусматривающим возведение дома при низких температурах, делали реально выгодные предложения. Они заключали договоры на весну, учитывая, что впереди "холодный сезон", и при предоплате 30–50% гарантировали клиенту сохранение прошлогодних цен в новом строительном сезоне. Но, когда случился высочайший скачок цен на материалы (вместо 5–6% они взлетели на 50%), компании, использующие такую тактику, понесли убытки. Им приходилось менять договорённость со своими клиентами или работать в минус. На данный момент, имея такой опыт в арсенале, не многие решатся делать скидочные предложения, — пояснил Вячеслав Котлов.

Другой вариант реальной скидки в сфере строительства загородной недвижимости — продажа домокомплекта, от которого отказался первичный заказчик. Бывают разные ситуации. Случается, когда от реально качественного домокомплекта изначальный заказчик отказывается вынужденно. Тогда строительная компания будет продавать его с дисконтом. Стоимость уменьшится на сумму штрафных санкций, взысканных с первичного заказчика. Такая ситуация вполне честная и выгодная для конечного клиента.

— Также есть третий честный вариант создания дисконта. Бывает, что у компании было запланировано продать за год определённое количество домов, было закуплено достаточное количество материала, план по продажам за год был выполнен, тогда у компании есть возможность получить сверхприбыль при быстрой продаже. В этом случае строительная компания может предоставить реальные скидки. Но такое может происходить только с очень крупными компаниями, которых на рынке единицы. А продукт, который удастся купить с приятной скидкой, — это домокомплект, — пояснил Вячеслав Котлов.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский рассказал, что на рынке загородного жилья сейчас можно увидеть реальные скидки в 5%. Размер дисконта зависит от локации и проекта дома. Кроме того, есть специальные предложения для тех, кто заключит в 2022 году договоры на услуги будущего периода.

— Данные скидки обусловлены как маркетинговой активностью, так и тем, что дома в 2023 году будут строить из материалов по скорректированным летом ценам. Определённые стройматериалы подешевели. Девелоперы многоквартирных домов уже анонсировали скидки до 30% и будут непременно проводить акции перед Новом годом. Но следует понимать, что это касается объектов с эскроу-счетами, которые реализуются по ДДУ. И сроки их возведения больше, чем частного дома для круглогодичного проживания. Если у вас есть возможность покупки сейчас, смело можете ею воспользоваться. Весной больших скидок уже не будет (максимум такие же уровни цен), но зато сейчас вы можете получить от застройщиков дополнительные бонусы, — пояснил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева