США призвали Зеленского "фильтровать" высказывания о России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Владимира Зеленского и его окружение более осторожно комментировать ракетный инцидент в Польше после того, как посыпались обвинения в адрес России. Об этом узнали в четверг журналисты CNN.

Их источники сообщают, что представитель Белого дома якобы лично позвонил в Киев после видеообращения Зеленского и настойчиво призвал его пересмотреть свою риторику.

"Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте", — говорится в материале CNN.

По мнению опрошенных изданием экспертов, данный эпизод "создал трещину" в прочности союза Украины и Запада.