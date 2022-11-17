США призвали Зеленского "фильтровать" высказывания о России
CNN: Советник президента США Салливан призвал Зеленского "выбирать выражения" после ЧП в Польше
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Владимира Зеленского и его окружение более осторожно комментировать ракетный инцидент в Польше после того, как посыпались обвинения в адрес России. Об этом узнали в четверг журналисты CNN.
Их источники сообщают, что представитель Белого дома якобы лично позвонил в Киев после видеообращения Зеленского и настойчиво призвал его пересмотреть свою риторику.
"Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте", — говорится в материале CNN.
По мнению опрошенных изданием экспертов, данный эпизод "создал трещину" в прочности союза Украины и Запада.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Зеленскому в США придумали обидное прозвище за наговаривание на Россию. Телеведущая Fox Кэндис Оуэнс назвала украинского лидера "грязным актёром". А читатели Daily Mail раскритиковали заявление Зеленского о российских ракетах в Польше. В комментариях к соответствующей новости пользователи пишут, что украинский лидер, вероятно, хочет начала мировой войны, делая такие высказывания.
Getty Images / John Moore