"Ждите, когда станет хуже": Американка чуть не умерла, когда врачи отказались делать ей аборт из-за нового закона

Жительница Техаса Аманда Зуравски едва не умерла из-за того, что врачи отказались вовремя сделать ей аборт. Она рассказала, что всё случилось из-за невнятного закона штата, в котором не уточняются нюансы. Об этом пишет CNN.

Американка поделилась, что полтора года лечилась от бесплодия, в итоге ей удалось забеременеть. Но на 18-й неделе у Аманды отошли воды, а врач сказал, что ребёнок не выживет.

"Мы узнали, что потеряем нашего ребёнка. Моя шейка полностью раскрылась на 22-й неделе раньше срока, и у меня неизбежно был выкидыш", — рассказала женщина.

Несмотря на то что врачи уверенно говорили о том, что малыша не спасти, сделать аборт Аманде не представлялось возможным. Дело в том, что сердце девочки ещё билось и по законам штата прерывать беременность в этом случае запрещено.

При этом в законодательстве прописано, что сделать аборт можно в том случае, если матери грозит смерть или серьёзная опасность здоровью. Вот только в документе нет уточнений, что конкретно можно счесть риском. Медики опасаются вмешиваться в беременность, поскольку ошибка может стоить им свободы.

В итоге женщину отправили домой. Необходимо было ждать, когда ей станет настолько хуже, что можно будет признать смертельный риск. Врач сказал, что на это могут уйти недели. Однако через три дня Аманде стало плохо: началась лихорадка и появился жар, муж отвёз её в больницу. Там Аманду сочли достаточно больной, чтобы сделать аборт.