Банк России назвал причины дефицита валюты

В России произошёл временный дефицит валютной ликвидности в первой половине октября, однако ситуацию удалось стабилизировать. Об этом говорится в материалах Центробанка, опубликованных в четверг. По данным регулятора, к образованию дефицита привёл риск расширения антироссийских санкций и отток валютных обязательств.

"Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — отметили в ЦБ.