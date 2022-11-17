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17 ноября, 16:41

Банк России назвал причины дефицита валюты

Центробанк сообщил о стабилизации временного дефицита валютной ликвидности во второй половине октября

В России произошёл временный дефицит валютной ликвидности в первой половине октября, однако ситуацию удалось стабилизировать. Об этом говорится в материалах Центробанка, опубликованных в четверг. По данным регулятора, к образованию дефицита привёл риск расширения антироссийских санкций и отток валютных обязательств.

"Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — отметили в ЦБ.

При этом в октябре доля валют дружественных стран на рынке возросла до 31% от общего объёма торгов на фоне роста их доли в валютной выручке экспортёров, подчёркивает регулятор.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится. Она также отметила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ. По словам Набиуллиной, в мировой экономике возможен "жёсткий вариант развития событий", однако базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в важные направления денежно-кредитной политики, всё ещё остаётся наиболее вероятным.

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LIFE / Александр Шалгин

Алексей Берковиц

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