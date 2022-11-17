Банк России назвал причины дефицита валюты
Центробанк сообщил о стабилизации временного дефицита валютной ликвидности во второй половине октября
В России произошёл временный дефицит валютной ликвидности в первой половине октября, однако ситуацию удалось стабилизировать. Об этом говорится в материалах Центробанка, опубликованных в четверг. По данным регулятора, к образованию дефицита привёл риск расширения антироссийских санкций и отток валютных обязательств.
"Тем не менее к концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты", — отметили в ЦБ.
При этом в октябре доля валют дружественных стран на рынке возросла до 31% от общего объёма торгов на фоне роста их доли в валютной выручке экспортёров, подчёркивает регулятор.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики, даже если ситуация в этой сфере ухудшится. Она также отметила, что не любит "искать дно", отвечая на вопрос об экономике РФ. По словам Набиуллиной, в мировой экономике возможен "жёсткий вариант развития событий", однако базовый сценарий прогноза, заложенный ЦБ в важные направления денежно-кредитной политики, всё ещё остаётся наиболее вероятным.
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LIFE / Александр Шалгин