Курс рубля направляется к целевой отметке: Сколько будут стоить доллар и евро к концу ноября Курс рубля оказался под влиянием разнонаправленных факторов. В результате стоимость валюты может удивить инвесторов уже в конце этого месяца. Что ждёт курс доллара и что происходит с евро? 17 ноября, 01:40 7400 7400 Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Что произойдёт на валютном рынке в конце ноября

С начала октября доллар и евро укреплялись по отношению к рублю. Валюта уверенно преодолела психологическую отметку 60. В начале этой недели геополитическая напряжённость усилилась, и пока не понятно, по какому сценарию будут развиваться события. В любом случае, сейчас появилось несколько причин, по которым курс рубля может изменить вектор движения.

— У рубля на ближайшие дни есть серьёзная поддержка в виде налогового периода и высоких цен на нефть. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября. Геополитические факторы важны для валютного рынка, но у рубля к ним выработался иммунитет с марта. После инцидента в Польше неизвестно, по какому сценарию будут развиваться события в мире до конца ноября. Если события начнут развиваться по худшему сценарию для рубля, то ему на помощь придёт ЦБ России. При угрозе национальной стабильности регулятор вернётся к ограничительным мерам, которые применял в марте, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

По его мнению, если лидеры G7 не возложат вину на Россию, то инцидент с Польшей исчезнет с повестки дня. Что касается нефтяных котировок, то с приближением декабря в любой день может начаться ралли. Рост цен на нефть окажет положительное влияние на рубль.

5 декабря начинает действовать нефтяное эмбарго. Страны G7 и ЕС планируют ввести потолок цен на российскую нефть, но всё ещё не назвали конкретных цифр. Ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики, и введение потолка может ещё сильнее раскрутить инфляцию и ударить по европейским компаниям и гражданам. Такое мнение высказал Владислав Антонов.

— В целом, курс рубля остаётся в большей степени под влиянием динамики платёжного баланса, экспортных и импортных потоков, и слабо реагирует на другие факторы. Пара может продолжить движение в боковике в краткосрочной перспективе в отсутствии новых вводных, — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

Каким будет курс рубля в конце ноября

По словам Владислава Антонова, если во время налогового периода усилится коррекция по доллару на Форекс, то пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 59-62. Поскольку на локальном валютном рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, то высока вероятность теста нижней границы канала — 59 рублей. Помимо перечисленных факторов, в декабре на рынок окажут влияние заседания ФРС США и ЦБ России. До них ещё месяц, поэтому фокус внимания инвесторов смещён на другие события.

— Появились сообщения, что украинская сторона приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию. Примерный объём выпадающих поставок составляет 250 тыс. бар/сутки (или 7,5 млн баррелей в месяц). С учётом того, что средняя стоимость нефти марки URALS в октябре составила 70,6 доллара, стоимостный экспорт страны должен сократиться на 0,53 млрд долларов в месяц. При этом, по оценке ЦБ, баланс по счёту текущих операций РФ в октябре составил 17,7 млрд долларов — то есть выпадающие доходы от экспорта по "Дружбе" не окажут существенного влияния ни на показатели платёжного баланса, ни на курс рубля, —рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Рубль, наверняка, в ближайшее время будет находиться в диапазоне 60-62 в паре с долларом и на уровне 61,5-63,5 в паре с евро. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Фото © ТАСС / Антон Новодерёжкин

По его словам, для укрепления позиций национальной валюты сейчас факторов нет. Геополитика, усиление негативных тенденций в мировой экономике (рост инфляции в странах Европы), стагнация производства в Китае, снижение спроса на нефть и, как следствие, падение сырьевых цен — всё это будет оказывать давление на рубль. Постепенно, в зависимости от развития ситуации на Украине и заявлений Запада, а также в сочетании с вышеназванными факторами, рубль будет слабеть. К концу ноября национальная валюта может торговаться уже по 62-63 в паре с долларом и около 65 с евро.

Курс на уровне 60 рублей за доллар не является выгодным курсом для российской экономики. Впрочем, рост его тоже ограничен, так как некому покупать валюту. ЦБ уже давно не проводит интервенции по покупке валюты, и, соответственно, в рост она не идёт. Что нельзя сказать о евро. Об этом рассказала инвест-советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова.

— Ожидают не только рост евро, но и сильный скачок курса ориентировочно к лету. Это будет вызвано восстановлением экономики Европы, и большой интерес, в принципе, к европейскому рынку. В ближайшее время доллар будет торговаться на уровне 60-63 рублей, с ближайшим прицелом на уровень 65-66 рублей за доллар. Что касается евро, то возможно падение на уровень 61,5. При этом в дальнейшем валюта вернётся на уровень 64-66 рублей, — пояснила Юлия Кузнецова.

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Таким образом, аналитики сходятся во мнении, что курс рубля движется к той целевой отметке, о которой неоднократно говорилось ещё с весны. Считается, что комфортный курс для бюджета — это 70 рублей за доллар. Он выгоден экспортёрам. Тем не менее пока нельзя с уверенностью сказать, достигнет ли валюта этой отметки. Слишком много факторов влияет на курс рубля, поэтому делать объективные долгосрочные прогнозы сейчас практически невозможно.

Авторы Нина Важдаева