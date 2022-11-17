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17 ноября, 16:51

Терапевт объяснила, в каких случаях нельзя принимать горячий душ

Терапевт Чернышова призвала отказаться от горячего душа при высокой температуре

Не стоит принимать горячий душ при высокой температуре, так как она в таком случае может подняться ещё выше. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"При болях в сердце и высоком артериальном давлении тоже не стоит идти под горячую воду, потому что состояние может ухудшиться", — добавила она.

Эксперт посоветовала принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной. Терапевт объяснила, что организм воспримет это как мягкое стимулирование иммунитета.

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Никита Осипов
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