Терапевт объяснила, в каких случаях нельзя принимать горячий душ

Не стоит принимать горячий душ при высокой температуре, так как она в таком случае может подняться ещё выше. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"При болях в сердце и высоком артериальном давлении тоже не стоит идти под горячую воду, потому что состояние может ухудшиться", — добавила она.

Эксперт посоветовала принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной. Терапевт объяснила, что организм воспримет это как мягкое стимулирование иммунитета.