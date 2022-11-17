Отказ поляка подарить стиральную машину украинцам вызвал скандал

В Польше вызвал возмущение у историка Анджея Компы пост в социальных сетях, в котором житель города Лодзь предложил свою стиральную машину бесплатно любому за исключением украинцев. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Горожанин написал в местной газете, что готов добровольно расстаться с имуществом, отдать его любому желающему, если "он не украинец". Компа счёл это "откровенной дискриминацией" и написал под объявлением, что оно не отличается от вывески "Места только для белых" в общественном транспорте.

В результате там возникла полемика. Одни согласились с историком, а другие спросили, почему беженцы с Украины "продолжают получать больше", чем граждане. Объявление в итоге вскоре удалили.

В свою очередь, мэр Лодзи Анна Здановская отметила, что в городе много украинцев, но "никаких видимых признаков" негативной реакции на них нет. Виновниками скандала со стиральной машиной она назвала "людей, ищущих неприятности", добавив, что "не обращает внимания на такие посты".