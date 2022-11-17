Отказ поляка подарить стиральную машину украинцам вызвал скандал
NYT: В Польше историка возмутил отказ гражданина дарить стиральную машину украинцам
В Польше вызвал возмущение у историка Анджея Компы пост в социальных сетях, в котором житель города Лодзь предложил свою стиральную машину бесплатно любому за исключением украинцев. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Горожанин написал в местной газете, что готов добровольно расстаться с имуществом, отдать его любому желающему, если "он не украинец". Компа счёл это "откровенной дискриминацией" и написал под объявлением, что оно не отличается от вывески "Места только для белых" в общественном транспорте.
В результате там возникла полемика. Одни согласились с историком, а другие спросили, почему беженцы с Украины "продолжают получать больше", чем граждане. Объявление в итоге вскоре удалили.
В свою очередь, мэр Лодзи Анна Здановская отметила, что в городе много украинцев, но "никаких видимых признаков" негативной реакции на них нет. Виновниками скандала со стиральной машиной она назвала "людей, ищущих неприятности", добавив, что "не обращает внимания на такие посты".
Ранее Лайф сообщал, что украинский беженец пожаловался на "ужасный" сервис в заведениях Канады. Впечатления об этом он составил за полгода, что находится в стране.
ТАСС / AP / Leszek Szymanski