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17 ноября, 17:09
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На Украине погиб герой видеомема "Ярiк, бачок потiк", едва не взорвавшийся на "жигулях"

<p>Ярик из вирусного ролика. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/stranaua/75784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика Страны"</a></p>

Ярик из вирусного ролика. Обложка © Telegram / "Политика Страны"

На Украине погиб герой видеоролика, который стал интернет-мемом, "Ярiк, бачок потiк". Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. Погибший парень был украинцем и сражался на стороне ВСУ.

Тот самый вирусный ролик про Ярика и Толика. Видео © Telegram / "Политика Страны"

На известных кадрах два парня — Ярик и Толик — едут по деревне на раздолбанных "жигулях". В какой-то момент машина слетает с дороги и Толик констатирует, что бензобак протёк и нужно поскорее выбираться из авто. Погиб парень, который был за рулём автомобиля. Толик, по данным украинских пабликов, продолжает служить в ВСУ. При этом обстоятельства гибели Ярика не раскрываются.

Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Депутат из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник — 23-летний Скайлер Джеймс Греггс. У него не было военного опыта, но он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.

Наталья Исакова

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