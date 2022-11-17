На Украине погиб герой видеомема "Ярiк, бачок потiк", едва не взорвавшийся на "жигулях"

На Украине погиб герой видеоролика, который стал интернет-мемом, "Ярiк, бачок потiк". Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. Погибший парень был украинцем и сражался на стороне ВСУ.

Тот самый вирусный ролик про Ярика и Толика. Видео © Telegram / "Политика Страны"

На известных кадрах два парня — Ярик и Толик — едут по деревне на раздолбанных "жигулях". В какой-то момент машина слетает с дороги и Толик констатирует, что бензобак протёк и нужно поскорее выбираться из авто. Погиб парень, который был за рулём автомобиля. Толик, по данным украинских пабликов, продолжает служить в ВСУ. При этом обстоятельства гибели Ярика не раскрываются.