Путин обсудил с Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с армянским премьером Николом Пашиняном свой визит в Ереван 22 ноября. Кроме того, стороны затронули вопрос проведения саммита глав стран – членов ОДКБ, который состоится в Ереване 23 ноября.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев