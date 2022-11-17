Путин обсудил с Алиевым вопросы российско-азербайджанского сотрудничества

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", — говорится в сообщении.