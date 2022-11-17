В Англии собака сбежала от хозяев, но быстро "сдалась" полицейским и вернулась домой

В Великобритании бордер-колли прибежала в полицейский участок, чтобы ей помогли найти хозяина. Как сообщает издание LADBible, 10-летняя собака по кличке Рози внимательно смотрела на правоохранителей, всем видом показывая, что ей нужна помощь.

В Британии потерявшаяся собака прибежала в полицейский участок, чтобы ей помогли найти хозяина. Видео © LADBible

Во время прогулки с хозяином Рози убежала из парка, так как испугалась звуков салюта. Британец и его супруга потратили несколько часов, чтобы разыскать любимицу, но все их старания были тщетны. Тем временем сообразительная потеряшка пришла за помощью в местный участок полиции. На записи с камер наблюдения видно, что Рози пробирается в зону ожидания и ложится у входной двери. К счастью, на собаке был ошейник с идентификационной биркой, по которому полицейские и смогли связаться с хозяевами. Вскоре Рози оказалась дома.

"Стив был расстроен, он думал, что потерял её. Но позже позвонили из полиции и спросили, есть ли у нас чёрно-белая колли. Оказалось, что она сдалась полицейским", — рассказала супруга хозяина смышлёной бордер-колли.