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17 ноября, 08:38
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В Петербурге за убийства 19-летней давности задержали трёх бывших неонацистов

В Санкт-Петербурге за убийства приезжих задержали экс-участников неонацистской группировки

В Санкт-Петербурге задержали трёх бывших членов неонацистской группировки "Боевая террористическая организация". Их подозревают в двух убийствах, которые произошли 19 лет назад, пишет SHOT.

Задержанные — 36-летний Андрей Романов, 37-летний Роман Орлов и 38-летний Денис Бураков. Как сообщает телеграм-канал, они уже вели законопослушную жизнь, каждый из них работал: монтажником, техником-испытателем в центре пожарной безопасности, а также менеджером в агентстве недвижимости.

  • Задержанный Андрей Романов (ранее Костраченков). Фото © SHOT
    Задержанный Андрей Романов (ранее Костраченков). Фото © SHOT
  • Задержанный Роман Орлов. Фото © SHOT
    Задержанный Роман Орлов. Фото © SHOT
  • Задержанный Денис Бураков (ранее Харчев). Фото © SHOT
    Задержанный Денис Бураков (ранее Харчев). Фото © SHOT

Задержанный Андрей Романов (ранее Костраченков). Фото © SHOT

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Убийства, к которым могут быть причастны задержанные, произошли в 2003 году. Тогда у дома по Искровскому проспекту нашли труп со множеством ножевых ранений. Позже в больнице скончался ещё один приезжий, пострадавший от рук банды неонацистов.

Восемь членов группировки, существовавшей до 2006 года, осудили в 2011 году. Они получили тюремные сроки — от семи лет до пожизненного. Действиями банды руководил Алексей Воеводин. Сейчас он отбывает пожизненный срок в ИК-18 на Ямале.

Ранее Лайф сообщал о том, что правоохранители задержали ещё двух членов бандгрупп Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году, когда было убито более 280 военных.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Илья Суриков

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