В Петербурге за убийства 19-летней давности задержали трёх бывших неонацистов

В Санкт-Петербурге задержали трёх бывших членов неонацистской группировки "Боевая террористическая организация". Их подозревают в двух убийствах, которые произошли 19 лет назад, пишет SHOT.

Задержанные — 36-летний Андрей Романов, 37-летний Роман Орлов и 38-летний Денис Бураков. Как сообщает телеграм-канал, они уже вели законопослушную жизнь, каждый из них работал: монтажником, техником-испытателем в центре пожарной безопасности, а также менеджером в агентстве недвижимости.







Убийства, к которым могут быть причастны задержанные, произошли в 2003 году. Тогда у дома по Искровскому проспекту нашли труп со множеством ножевых ранений. Позже в больнице скончался ещё один приезжий, пострадавший от рук банды неонацистов.

Восемь членов группировки, существовавшей до 2006 года, осудили в 2011 году. Они получили тюремные сроки — от семи лет до пожизненного. Действиями банды руководил Алексей Воеводин. Сейчас он отбывает пожизненный срок в ИК-18 на Ямале.