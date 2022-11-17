В МИД Китая не согласились, что Си Цзиньпин критиковал Трюдо в беседе на саммите G20

"Два лидера действительно провели короткий разговор во время саммита G20. Это вполне нормально, не думаю, что это можно трактовать так, что председатель Си Цзиньпин раскритиковал или упрекал кого-то. <...> Не согласна, что это была угроза, вы все видели это видео", — отметила она.