В МИД Китая не согласились, что Си Цзиньпин критиковал Трюдо в беседе на саммите G20
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не согласилась, что лидер КНР Си Цзиньпин упрекал или критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе личной беседы на полях саммита G20 в Индонезии.
"Два лидера действительно провели короткий разговор во время саммита G20. Это вполне нормально, не думаю, что это можно трактовать так, что председатель Си Цзиньпин раскритиковал или упрекал кого-то. <...> Не согласна, что это была угроза, вы все видели это видео", — отметила она.
Напомним, ранее в объективы журналистов попал разговор Си Цзиньпина и Джастина Трюдо на полях саммита "Большой двадцатки" (G20). Председатель КНР оказался недоволен тем, что премьер-министр Канады слил в СМИ детали личных переговоров. Си Цзиньпин назвал подобное недопустимым и напомнил Трюдо, что так дела не ведутся.
ТАСС / Zuma / Sean Kilpatrick