CNN: У США заканчиваются запасы некоторых вооружений и боеприпасов для поставок Киеву

У Соединённых Штатов заканчиваются запасы некоторых вооружений и боеприпасов для поставок Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на трёх американских чиновников.

В первую очередь речь идёт о 155-мм артиллерийских боеприпасах и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Также, по словам неназванных собеседников, в "дефиците" сейчас переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты HARM и GMLRS. В материале говорится, что американцам не удаётся быстро наладить производство вооружений и боеприпасов для Киева, а европейские союзники не смогут в полной мере удовлетворить потребности украинцев.

При этом один из американских чиновников подчеркнул, что Штаты не собираются подвергать риску собственную боеготовность, и каждый пакет военной помощи оценивается с учётом его влияния на стратегические резервы Вашингтона.