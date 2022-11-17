CNN: У США заканчиваются запасы некоторых вооружений и боеприпасов для поставок Киеву
У Соединённых Штатов заканчиваются запасы некоторых вооружений и боеприпасов для поставок Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на трёх американских чиновников.
В первую очередь речь идёт о 155-мм артиллерийских боеприпасах и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Также, по словам неназванных собеседников, в "дефиците" сейчас переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты HARM и GMLRS. В материале говорится, что американцам не удаётся быстро наладить производство вооружений и боеприпасов для Киева, а европейские союзники не смогут в полной мере удовлетворить потребности украинцев.
При этом один из американских чиновников подчеркнул, что Штаты не собираются подвергать риску собственную боеготовность, и каждый пакет военной помощи оценивается с учётом его влияния на стратегические резервы Вашингтона.
А ранее стало известно, что между Киевом и его западными "союзниками" вспыхнули разногласия из-за ракетного инцидента в Польше. Как заявил дипломат одной из стран НАТО, позиция Украины выглядит смешной, а своими действиями окружение Владимира Зеленского подрывает доверие альянса.
Shutterstock