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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 18:17
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В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе

Украинские власти планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правобережье реки Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста", — приводит РИА "Новости" его слова.

Собеседник агентства также отметил, что среди украинских военнослужащих есть мнение, что многие граждане Незалежной, в том числе жители Киева и области, укрывались от мобилизации на подконтрольных России территориях, включая и Херсон.

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Украинские силовики начали похищать и расстреливать пророссийских активистов в Херсоне

Ранее британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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