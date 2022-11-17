В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе

Украинские власти планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правобережье реки Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста", — приводит РИА "Новости" его слова.