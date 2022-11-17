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17 ноября, 18:17

В Херсоне заявили о планах ВСУ начать мобилизацию граждан призывного возраста в регионе

Украинские власти планируют начать мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правобережье реки Днепр. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста", — приводит РИА "Новости" его слова.

Собеседник агентства также отметил, что среди украинских военнослужащих есть мнение, что многие граждане Незалежной, в том числе жители Киева и области, укрывались от мобилизации на подконтрольных России территориях, включая и Херсон.

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Ранее британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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