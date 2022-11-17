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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 21:52

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий легализовать в РФ майнинг криптовалюты

Депутаты внесли в Госдуму проект, позволяющий легализовать в РФ майнинг криптовалюты. Текст соответствующей инициативы уже опубликован на сайте нижней палаты парламента. Один из её авторов, глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в беседе с РИА "Новости" рассказал, что депутаты намерены принять закон во всех чтениях уже в декабре. Согласно документу, нормы должны начать действовать с 1 января 2023 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что деятельность по майнингу криптовалют в РФ развивается, но её законодательного регулирования недостаточно.

"Принятие законопроекта позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют", — говорится в документе.

Планируется, что требования к занимающимся майнингом цифровой валюты будут определяться кабмином по согласованию с Центробанком. При этом следить за соблюдением правил будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ. Согласно проекту, депутаты намерены ввести запрет на рекламу криптовалюты неограниченному кругу лиц.

Всё это, как сказано в тексте, позволит законно заниматься данной деятельностью, декларировать доход, платить налоги, а также минимизировать правовые риски. Стоит отметить, что криптовалюта, которая получена в результате майнинга, как правило, подлежит реализации без применения "информационной инфраструктуры" РФ, говорится в записке.

Аксаков отметил, что будет также внесён другой проект, который посвящён разработке, апробации и внедрению цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом "сопутствующий законопроект" планируется внести завтра, подчеркнул он.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
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