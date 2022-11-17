Стали известны дата и место прощания с Александром Горшковым
Прощание с Александром Горшковым состоится 20 ноября
Церемония прощания с Александром Горшковым, занимавшим пост главы Федерации фигурного катания на коньках России, пройдёт 20 ноября. Об этом говорится в заявлении Федерации фигурного катания Москвы в соцсети "ВКонтакте".
"Прощание с Александром Георгиевичем Горшковым состоится 20 ноября в храме при Боткинской больнице с 9:00 до 9:30", — сказано в сообщении.
Проводить в последний путь олимпийского чемпиона в тот же день также можно будет на Малой спортивной арене в "Лужниках" с 12:00 до 14:00.
Напомним, что Горшков скончался в возрасте 76 лет. Он обладатель золота Олимпийских игр 1976 года. Также на счету прославленного фигуриста по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.
ТАСС / Шарифулин Валерий