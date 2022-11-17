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17 ноября, 19:11

ФСБ уточнила, какие данные могут использовать за рубежом против России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России расширила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, передача которых иностранным источникам угрожает безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Перечень состоит из 60 пунктов. В частности, к ним относятся сведения о дислокации, наименованиях, структуре, вооружении и численности Российской армии и силовых структур. В один из пунктов добавили сведения о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения сотрудников вышеупомянутых ведомств.

Также появился пункт об информации о строящихся объектах войск и воинских формирований (ранее были указаны только уже построенные объекты). Кроме того, целый ряд пунктов посвящён защите информации об отечественной космической отрасли. Туда же входит информация о целевых программах, долевом финансировании госкорпорации "Роскосмос".

За сбор такой информации гражданина могут признать иноагентом. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

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А ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на недопущение раскрытия информации о работе спецслужб.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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