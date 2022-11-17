США решили не менять расстановку сил в Польше из-за украинской ракеты

Власти Соединённых Штатов решили не менять расстановку своих военных сил и средств в Польше на фоне удара украинской ракетой по приграничной территории. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она напомнила, что министры обороны США и Польши провели на фоне инцидента переговоры. Глава Пентагона при этом "ясно дал понять", что Вашингтон готов помочь Польше с расследованием.