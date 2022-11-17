США решили не менять расстановку сил в Польше из-за украинской ракеты
Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше из-за инцидента с ракетой
Власти Соединённых Штатов решили не менять расстановку своих военных сил и средств в Польше на фоне удара украинской ракетой по приграничной территории. Об этом заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она напомнила, что министры обороны США и Польши провели на фоне инцидента переговоры. Глава Пентагона при этом "ясно дал понять", что Вашингтон готов помочь Польше с расследованием.
"Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось", — сказала Сингх.
Напомним, изначально некоторые украинские и западные политики обвинили Россию в том, что якобы две её ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что эти снаряды — от украинских С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ.
Flickr / US Army