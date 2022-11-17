Взрыв газа обрушил жилой дом в Ираке

В иракском городе Сулеймания из-за взрыва баллонов с газом произошло обрушение здания. Как сообщает телеканал Kurdistan24, пять человек погибли, ещё 15, по предварительным данным, получили ранения. До этого говорилось об обрушении трёх зданий и ранении 15 человек.

"Пять человек погибли, 15, по предварительным данным, получили ранения", — сообщает телеканал.

Взрыв произошёл в одном из жилищных комплексов Сулеймании — одного из крупнейших городов Иракского Курдистана. По данным Kurdistan24, причиной стала утечка газа. В результате взрыва произошло полное обрушение дома. А соседние разрушены частично. Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать тела из-под обломков.