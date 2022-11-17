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17 ноября, 19:36

Взрыв газа обрушил жилой дом в Ираке

Kurdistan24: При обрушении здания в Ираке погибли пять человек

<p>Обрушившийся в Ираке жилой дом. Фото © <a href="https://www.arabnews.com/node/2201666/middle-east" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ArabNews</a></p>

Обрушившийся в Ираке жилой дом. Фото © ArabNews

В иракском городе Сулеймания из-за взрыва баллонов с газом произошло обрушение здания. Как сообщает телеканал Kurdistan24, пять человек погибли, ещё 15, по предварительным данным, получили ранения. До этого говорилось об обрушении трёх зданий и ранении 15 человек.

"Пять человек погибли, 15, по предварительным данным, получили ранения", — сообщает телеканал.

Взрыв произошёл в одном из жилищных комплексов Сулеймании — одного из крупнейших городов Иракского Курдистана. По данным Kurdistan24, причиной стала утечка газа. В результате взрыва произошло полное обрушение дома. А соседние разрушены частично. Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать тела из-под обломков.

В Сергиевом Посаде произошёл взрыв газа в жилом доме

В Сергиевом Посаде произошёл взрыв газа в жилом доме

Ранее Лайф публиковал видео с моментом взрыва в ЖК "Новое Колпино" в Петербурге. Он произошёл в ночь с 31 октября на 1 ноября. На записи можно увидеть, как из-за громкого звука начинают сигналить десятки припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей.

Арина Родионова
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