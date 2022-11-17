Взрыв газа обрушил жилой дом в Ираке
Kurdistan24: При обрушении здания в Ираке погибли пять человек
Обрушившийся в Ираке жилой дом. Фото © ArabNews
В иракском городе Сулеймания из-за взрыва баллонов с газом произошло обрушение здания. Как сообщает телеканал Kurdistan24, пять человек погибли, ещё 15, по предварительным данным, получили ранения. До этого говорилось об обрушении трёх зданий и ранении 15 человек.
"Пять человек погибли, 15, по предварительным данным, получили ранения", — сообщает телеканал.
Взрыв произошёл в одном из жилищных комплексов Сулеймании — одного из крупнейших городов Иракского Курдистана. По данным Kurdistan24, причиной стала утечка газа. В результате взрыва произошло полное обрушение дома. А соседние разрушены частично. Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать тела из-под обломков.
Ранее Лайф публиковал видео с моментом взрыва в ЖК "Новое Колпино" в Петербурге. Он произошёл в ночь с 31 октября на 1 ноября. На записи можно увидеть, как из-за громкого звука начинают сигналить десятки припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей.