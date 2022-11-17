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17 ноября, 20:10
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"Старается держаться": Баскетболистка Грайнер начала осваиваться в мордовской колонии

Адвокат Благоволина: Грайнер начала отбывать наказание в мордовской колонии

<p>Бриттни Грайнер в суде. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Бриттни Грайнер в суде. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, уже отбывает наказание в исправительной колонии, которая находится в Мордовии. Об этом рассказала её адвокат Мария Благоволина.

"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у неё в начале этой недели", — приводит ТАСС слова защитницы.

Она добавила, что баскетболистка "справляется с ситуацией настолько, насколько возможно". Американка "старается держаться" и пытается адаптироваться к новым условиям.

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Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. 25 октября Мособлсуд оставил приговор без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.

Андрей Григорьев
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