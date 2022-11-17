"Старается держаться": Баскетболистка Грайнер начала осваиваться в мордовской колонии
Адвокат Благоволина: Грайнер начала отбывать наказание в мордовской колонии
Бриттни Грайнер в суде. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, уже отбывает наказание в исправительной колонии, которая находится в Мордовии. Об этом рассказала её адвокат Мария Благоволина.
"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у неё в начале этой недели", — приводит ТАСС слова защитницы.
Она добавила, что баскетболистка "справляется с ситуацией настолько, насколько возможно". Американка "старается держаться" и пытается адаптироваться к новым условиям.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. 25 октября Мособлсуд оставил приговор без изменений. В связи с этим в Белом доме заявили о готовности к крайним мерам.