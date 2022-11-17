"Старается держаться": Баскетболистка Грайнер начала осваиваться в мордовской колонии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, уже отбывает наказание в исправительной колонии, которая находится в Мордовии. Об этом рассказала её адвокат Мария Благоволина.

"Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у неё в начале этой недели", — приводит ТАСС слова защитницы.