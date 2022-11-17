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17 ноября, 20:33

На этот раз без жертв: Ещё в одном городе на Украине снесли памятник Пушкину

В Черновцах демонтировали один из двух памятников Пушкину

<p>Снос памятника Пушкину в Черновцах. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/s/ChernivtsiCityCouncil" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Чернівецька міська рада</a></p>

Снос памятника Пушкину в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада

В городе Черновцы на юго-западе Украины демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил городской совет.

Памятник Пушкину в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада

Памятник Пушкину в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада

"А вы знали, что в Черновцах было два памятника "великому русскому поэту Пушкину"? Именно было, так как один мы уже демонтировали. Второй — вопрос времени", — сказано в сообщении горсовета.

Проспект Пушкина в Днепре переименуют в честь Леси Украинки

Проспект Пушкина в Днепре переименуют в честь Леси Украинки

Ранее Лайф рассказывал, что бюст Пушкина упал во время демонтажа на голову украинского активиста. От сильного удара общественник скончался на месте, не приходя в сознание.

Анатолий Симоненко

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