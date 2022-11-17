На этот раз без жертв: Ещё в одном городе на Украине снесли памятник Пушкину
В Черновцах демонтировали один из двух памятников Пушкину
Снос памятника Пушкину в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада
В городе Черновцы на юго-западе Украины демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил городской совет.
Памятник Пушкину в Черновцах. Фото © Telegram / Чернівецька міська рада
"А вы знали, что в Черновцах было два памятника "великому русскому поэту Пушкину"? Именно было, так как один мы уже демонтировали. Второй — вопрос времени", — сказано в сообщении горсовета.
Ранее Лайф рассказывал, что бюст Пушкина упал во время демонтажа на голову украинского активиста. От сильного удара общественник скончался на месте, не приходя в сознание.