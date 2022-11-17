В Европе заявили о приближении энергетики Украины к "критической точке"

Украинским объектам энергетики нанесён такой ущерб, что состояние в отрасли приближается к критической точке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны", — написал Ленарчич в Twitter.

Он сообщил, что в связи с этим Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву. Выполняться это будет через механизм гражданской обороны Европейского союза.