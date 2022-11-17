В Европе заявили о приближении энергетики Украины к "критической точке"
Еврокомиссар Ленарчич: Украинская энергетика приближается к "критической точке"
Последствия одного из российских ударов. Фото © "Укрэнерго"
Украинским объектам энергетики нанесён такой ущерб, что состояние в отрасли приближается к критической точке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны", — написал Ленарчич в Twitter.
Он сообщил, что в связи с этим Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву. Выполняться это будет через механизм гражданской обороны Европейского союза.
Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране.