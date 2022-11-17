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17 ноября, 20:52

В Европе заявили о приближении энергетики Украины к "критической точке"

Еврокомиссар Ленарчич: Украинская энергетика приближается к "критической точке"

<p>Последствия одного из российских ударов. Фото © "Укрэнерго"</p>

Последствия одного из российских ударов. Фото © "Укрэнерго"

Украинским объектам энергетики нанесён такой ущерб, что состояние в отрасли приближается к критической точке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны", — написал Ленарчич в Twitter.

Он сообщил, что в связи с этим Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь Киеву. Выполняться это будет через механизм гражданской обороны Европейского союза.

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"Нафтогаз Украины" заявил о массированном ударе по газодобывающей инфраструктуре

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране.

Арина Родионова

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