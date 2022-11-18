В Нижнем Новгороде обсудили планы по развитию органов местного самоуправления

Россия — огромная страна, в которой трудно принимать решения, работающие одинаково во всех регионах, поэтому важна роль органов местного самоуправления. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он принял участие в стратегической сессии в рамках IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, состоявшейся в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На встрече обсудили основные проблемы, связанные с деятельностью муниципалитетов, в том числе улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований, их роль и задачи, укрепление имиджа муниципальных служащих и улучшение их работы.

"На органах местного самоуправления лежит основная нагрузка принятия оперативных решений на местах. Особенно в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну, когда скорость принятия решений должна быть очень высокой. Важно, что сегодня в Нижнем Новгороде собрались представители муниципалитетов России, чтобы вместе решить, как развивать систему муниципального управления, сделать её ещё более эффективной", — пояснил Кириенко.

В том числе участники сессии обработали предложения, касающиеся повышения уровня образования и подготовки опытных муниципальных кадров. По словам губернатора нижегородской области Глеба Никитина, самыми главными качествами муниципального депутата, которые нужно сохранять и распространять на всех уровнях власти, должны быть уважение к окружающим, а также собственное достоинство в сочетании с профессионализмом.

Он сообщил, что Нижегородская область готова делиться опытом в области эффективного управления, а также реализации программ для повышения качества жизни населения. С одной из таких участники встречи ознакомились на опыте четырёх "Фабрик процессов эффективного управления".

"Съезд Всероссийской ассоциации местного самоуправления — это, в первую очередь, возможность для глав МСУ из разных регионов обменяться уникальным опытом работы. На местах формируются и вызревают инициативы, которые можно реализовать только на федеральном уровне, и форум такого масштаба и значения открывает для этого прекрасные возможности. Уверен, что лучшие нормотворческие идеи обязательно будут поддержаны и сыграют свою роль в развитии системы местного самоуправления в Российской Федерации", — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.