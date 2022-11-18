Победившие на выборах республиканцы потребовали не давать деньги Киеву безоглядно
Республиканцы внесли в Конгресс проект об аудите помощи Украине
В Палате представителей Конгресса США республиканцы внесли законопроект об аудите расходов, направленных в помощь Украине. Об этом заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин, известная по авторству резолюций о импичменте президенту США Джо Байдену.
"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш Конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину", — заявила Грин в Twitter.
За законопроект высказались также десять её однопартийцев. Согласно предложению законодателей, все документы, а также обсуждения о выделении денег Украине на военную, гражданскую или финансовую помощь, должны заранее согласовываться.
Ранее конгрессмен-республиканец Томас Мэсси заявил, что США должны как можно скорее уменьшить военную и экономическую помощь Украине, а также инициировать расследование против Киева.
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