Победившие на выборах республиканцы потребовали не давать деньги Киеву безоглядно

В Палате представителей Конгресса США республиканцы внесли законопроект об аудите расходов, направленных в помощь Украине. Об этом заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин, известная по авторству резолюций о импичменте президенту США Джо Байдену.

"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах Конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш Конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину", — заявила Грин в Twitter.

За законопроект высказались также десять её однопартийцев. Согласно предложению законодателей, все документы, а также обсуждения о выделении денег Украине на военную, гражданскую или финансовую помощь, должны заранее согласовываться.

