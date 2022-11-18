Памфилова призвала к бескомпромиссности и жёсткости к желающим развалить страну

По отношению к предателям и тем, кто пытается изнутри развалить страну, нужно быть более бескомпромиссными и жёсткими. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время визита в Минск. Так она ответила на вопрос о возможных мерах к иноагентам и к сбежавшим из России во время частичной мобилизации.

"Ещё великие мыслители говорили: с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жёстким", — сказала Памфилова.

По её мнению, у россиян в отношении таких людей есть бескомпромиссность и категоричность. Она также отметила, что в российском обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства. По словам Памфиловой, в России "сейчас рухнули все идеологемы".

"Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы её разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что Россию на Западе назначили врагом, и задалась вопросом, зачем в таком случае "им улыбаться".