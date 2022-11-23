Пашинян пояснил, почему не подписал декларацию ОДКБ
Пашинян не стал подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ставить подпись под декларацией Совета коллективной безопасности ОДКБ. На сайте правительства республики опубликован текст его выступления.
Пашинян сказал, что Ереван выступает за ускорение политико-дипломатической работы ОДКБ с Баку, целью которой, по его мнению, должен стать "незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".
Премьер Армении добавил, что риск эскалации в регионе сохраняется, и об этом недавно докладывал генсек ОДКБ Станислав Зась. По мнению Пашиняна, в такой ситуации отсутствие чёткой политической оценки ситуации может интерпретироваться Азербайджаном как зелёный свет для агрессии против Еревана.
"Исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде со всем уважением я не готов подписать эти документы", — отметил Пашинян.
Как сообщал Лайф, по итогам саммита в Кремле заявили, что Армения, безусловно, останется участницей Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на то что не всё удалось согласовать во время встречи в Ереване.
Kremlin.ru