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23 ноября, 19:06

Песков прокомментировал слова Лукашенко о судьбе ОДКБ

Песков заявил об отсутствии сомнений в успешном завершении СВО на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успешное завершение военной спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что судьба Организации Договора о коллективной безопасности зависит от результатов СВО. По мнению белорусского лидера, если Россия "рухнет", то страны – участницы организации окажутся под обломками.

Песков заявил, что успешное завершение СВО не вызывает сомнений. Видео © LIFE

"Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает", — отметил представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лукашенко после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Песков: Путин получает данные о реальном положении дел в ходе СВО из первых рук

Песков: Путин получает данные о реальном положении дел в ходе СВО из первых рук

Как сообщал Лайф, также Песков говорил, что проведение "Операции Z" не зависит от погодных условий и что она будет продолжаться, поскольку Киев отказывается от переговоров.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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