Песков прокомментировал слова Лукашенко о судьбе ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успешное завершение военной спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что судьба Организации Договора о коллективной безопасности зависит от результатов СВО. По мнению белорусского лидера, если Россия "рухнет", то страны – участницы организации окажутся под обломками.