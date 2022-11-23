ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 19:06
11196

Песков прокомментировал слова Лукашенко о судьбе ОДКБ

Песков заявил об отсутствии сомнений в успешном завершении СВО на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успешное завершение военной спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что судьба Организации Договора о коллективной безопасности зависит от результатов СВО. По мнению белорусского лидера, если Россия "рухнет", то страны – участницы организации окажутся под обломками.

Песков заявил, что успешное завершение СВО не вызывает сомнений. Видео © LIFE

"Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает", — отметил представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лукашенко после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Песков: Путин получает данные о реальном положении дел в ходе СВО из первых рук
Песков: Путин получает данные о реальном положении дел в ходе СВО из первых рук

Как сообщал Лайф, также Песков говорил, что проведение "Операции Z" не зависит от погодных условий и что она будет продолжаться, поскольку Киев отказывается от переговоров.

BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ОДКБ
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar