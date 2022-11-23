Песков прокомментировал слова Лукашенко о судьбе ОДКБ
Песков заявил об отсутствии сомнений в успешном завершении СВО на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что успешное завершение военной спецоперации на Украине не вызывает сомнений. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что судьба Организации Договора о коллективной безопасности зависит от результатов СВО. По мнению белорусского лидера, если Россия "рухнет", то страны – участницы организации окажутся под обломками.
Песков заявил, что успешное завершение СВО не вызывает сомнений. Видео © LIFE
"Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает", — отметил представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лукашенко после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Как сообщал Лайф, также Песков говорил, что проведение "Операции Z" не зависит от погодных условий и что она будет продолжаться, поскольку Киев отказывается от переговоров.
LIFE