Aurus Путина в Армении украсили двумя флагами, но лишили номеров

Автомобиль Aurus, на котором в Армении передвигается президент России Владимир Путин, приехавший на заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, украсили двумя флагами, но лишили госномеров. Лайф публикует фото машины.

На кадрах видно, что на одном автомобильном флагштоке расположен флаг России с изображённым на нём гербом, а на втором — государственный символ Армении. При этом крепление для номеров закрыто чёрной пластиной.