В Ростовской области возбудили дело после хищения более 15 млн рублей из гособоронзаказа

В Ростовской области против руководителей таганрогской компании "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны РФ возбудили уголовное дело. Как сообщили в региональном УФСБ России, это связано с хищением свыше 15 млн рублей из гособоронзаказа.









"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области военным следственным отделом СК России по Ростовскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", — отметили в ведомстве.







По данным следователей, владелец "Звезды-Стрелы" и его компаньон воровали деньги с помощью внесения недостоверных данных в "расчётно-калькуляционные материалы". При этом, какой именно заказ выполняла компания, неизвестно. Организация занимается производством частей летательных и космических аппаратов, а также изготавливает деревянные тары.

В распоряжении Лайфа оказались фото, сделанные в доме директора "Звезды-Стрелы". Судя по кадрам, хозяин уже успел приобрести достаточно дорогостоящих предметов. В частности, в глаза бросается бильярдная комната и камин.