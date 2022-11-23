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23 ноября, 18:44

В Ростовской области возбудили дело после хищения более 15 млн рублей из гособоронзаказа

В Ростовской области против руководителей таганрогской компании "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны РФ возбудили уголовное дело. Как сообщили в региональном УФСБ России, это связано с хищением свыше 15 млн рублей из гособоронзаказа.

  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE

Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE

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"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области военным следственным отделом СК России по Ростовскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", — отметили в ведомстве.

  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
  • Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE
    Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE

Внутри дома директора "Звезды-Стрелы". Фото © LIFE

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По данным следователей, владелец "Звезды-Стрелы" и его компаньон воровали деньги с помощью внесения недостоверных данных в "расчётно-калькуляционные материалы". При этом, какой именно заказ выполняла компания, неизвестно. Организация занимается производством частей летательных и космических аппаратов, а также изготавливает деревянные тары.

В распоряжении Лайфа оказались фото, сделанные в доме директора "Звезды-Стрелы". Судя по кадрам, хозяин уже успел приобрести достаточно дорогостоящих предметов. В частности, в глаза бросается бильярдная комната и камин.

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Ранее Лайф писал, что в Краснодарском крае проверят информацию о махинациях, в результате которых банкротились местные аграрии. Соответствующее поручение кубанскому главку дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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