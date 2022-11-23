Армения, безусловно, останется участницей Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на то, что членам сообщества не всё удалось согласовать. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

Песков: Армения останется в ОДКБ, несмотря на то, что не всё удалось согласовать. Видео © LIFE

"[Армения], безусловно, останется, несмотря на всю сложность, несмотря на то, что, как говорили лидеры в ходе своих выступлений, не всё удалось согласовать. Мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ", — отметил пресс-секретарь российского лидера.