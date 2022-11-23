Песков: Армения останется в ОДКБ, несмотря на то, что не всё удалось согласовать
Армения, безусловно, останется участницей Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на то, что членам сообщества не всё удалось согласовать. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Песков: Армения останется в ОДКБ, несмотря на то, что не всё удалось согласовать. Видео © LIFE
"[Армения], безусловно, останется, несмотря на всю сложность, несмотря на то, что, как говорили лидеры в ходе своих выступлений, не всё удалось согласовать. Мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Он подчеркнул, что Организация в этом году сыграла важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане — это первое конструктивное вмешательство по просьбе принимающей стороны. Песков также отметил, что сложность переговоров обусловлена сложностью момента, который переживает весь мир.
Напомним, в сентябре Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном — на тот момент официальный Ереван заявлял об ударах по приграничным городам. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
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