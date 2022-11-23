Координатор ООН по зерновой сделке покинул пост по личным причинам
Координатор Организации Объединённых Наций в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле суданец Амир Махмуд Абдулла покинул пост по личным причинам. Его обязанности пока будет исполнять заместитель, сообщил зампредставителя генсека ООН Бен Паркер.
"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла оставляет свою должность по личным причинам", — сказал он в ходе брифинга.
Амир Махмуд Абдулла с 1991 года работал во Всемирной продовольственной программе ООН. Координатором по зерновой сделке его назначили в середине августа текущего года.
Напомним, МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также украинский лидер Владимир Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, и таких претензий не прозвучало.
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