Координатор ООН по зерновой сделке покинул пост по личным причинам

Координатор Организации Объединённых Наций в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле суданец Амир Махмуд Абдулла покинул пост по личным причинам. Его обязанности пока будет исполнять заместитель, сообщил зампредставителя генсека ООН Бен Паркер.

"Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла оставляет свою должность по личным причинам", — сказал он в ходе брифинга.