Сборная Испании со счётом 7:0 разгромила команду Коста-Рики на ЧМ в Катаре

Сборная Испании обыграла национальную команду Коста-Рики с разгромным счётом 7:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.

Мячи в ворота костариканцев забили Дани Ольмо на 11-й минуте, Марко Асенсио — на 21-й, Ферран Торрес — на 31-й минуте по результатам пенальти и на 54-й минуте. Кроме того, голы реализовали Гави (74-я минута), Карлос Солер (90) и Альваро Мората (90+3).

Отметим, что гол Ольмо стал для сборной Испании 100-м на чемпионатах мира, и теперь она пополнила список команд, забивших сотню и более мячей на подобных турнирах, став шестой. А полузащитник Гави стал вторым в списке самых молодых футболистов, отличившихся на чемпионатах мира, — его возраст 18 лет и 110 дней. При этом лучшим пока остаётся бразилец Пеле (17 лет 249 дней).

Сборные Испании и Коста-Рики выступают в группе E вместе с командами Германии и Японии. В следующем туре испанцы сыграют со сборной ФРГ, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.