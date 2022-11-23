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23 ноября, 18:12

Сборная Испании со счётом 7:0 разгромила команду Коста-Рики на ЧМ в Катаре

Сборная Испании обыграла национальную команду Коста-Рики с разгромным счётом 7:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.

Мячи в ворота костариканцев забили Дани Ольмо на 11-й минуте, Марко Асенсио — на 21-й, Ферран Торрес — на 31-й минуте по результатам пенальти и на 54-й минуте. Кроме того, голы реализовали Гави (74-я минута), Карлос Солер (90) и Альваро Мората (90+3).

Отметим, что гол Ольмо стал для сборной Испании 100-м на чемпионатах мира, и теперь она пополнила список команд, забивших сотню и более мячей на подобных турнирах, став шестой. А полузащитник Гави стал вторым в списке самых молодых футболистов, отличившихся на чемпионатах мира, — его возраст 18 лет и 110 дней. При этом лучшим пока остаётся бразилец Пеле (17 лет 249 дней).

Сборные Испании и Коста-Рики выступают в группе E вместе с командами Германии и Японии. В следующем туре испанцы сыграют со сборной ФРГ, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.

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Ранее Лайф рассказывал, что сборная Германии проиграла команде Японии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила в Дохе и завершилась со счётом 1:2. Это уже вторая сенсация на этом ЧМ после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией.

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ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Варвара Романова

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