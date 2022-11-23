Гендиректор "Зенита" Медведев назвал голом-красавцем забитый "Црвеной Звездой" мяч Мантуана

Мяч, забитый бразильским футболистом Густаво Мантуаном в ворота команды "Црвена Звезда", — настоящий гол-красавец. Так гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев отреагировал на победу команды в товарищеском матче против сербов.

"Как и ожидалось, обе команды показали хороший нескучный футбол: четыре забитых мяча, голы-красавцы Мустафы и Мантуана, отличная атмосфера на арене", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По словам Медведева, побеждать приятно в любом матче, особенно когда соперник является достаточно сильным и в следующем сезоне собирается играть в групповой стадии Лиги чемпионов.