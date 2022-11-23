Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 15:21

Нападающий "Динамо" Грулёв получил перелом ключицы в мачте с "Ахматом"

23-летний нападающий московского "Динамо" и молодёжной сборной России Вячеслав Грулёв получил перелом ключицы в матче группы C Кубка России с "Ахматом". Игра проходила в Грозном. Пострадавший футболист покинул поле на носилках, сообщает "Спорт-Экспресс".

В первом тайме форвард пострадал в столкновении с одним из игроков соперника и был заменён на 27-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий 24-летний Даниил Лесовой.

Чемпион-паралимпиец Лукьянов рассказал о пользе спорта в реабилитации после травм

Чемпион-паралимпиец Лукьянов рассказал о пользе спорта в реабилитации после травм

Ранее Лайф сообщал, что полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов может восстановиться от травмы ахиллова сухожилия ко вторым сборам. 25-летний футболист травмировался в июне на предсезонном сборе.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров