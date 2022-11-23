Нападающий "Динамо" Грулёв получил перелом ключицы в мачте с "Ахматом"
23-летний нападающий московского "Динамо" и молодёжной сборной России Вячеслав Грулёв получил перелом ключицы в матче группы C Кубка России с "Ахматом". Игра проходила в Грозном. Пострадавший футболист покинул поле на носилках, сообщает "Спорт-Экспресс".
В первом тайме форвард пострадал в столкновении с одним из игроков соперника и был заменён на 27-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий 24-летний Даниил Лесовой.
Ранее Лайф сообщал, что полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов может восстановиться от травмы ахиллова сухожилия ко вторым сборам. 25-летний футболист травмировался в июне на предсезонном сборе.
ТАСС / Олег Бухарев